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11:08 (мск), источник: Nakanune.ru

Губернатор назначил двух заместителей в министерстве инвестиций и развития Свердловской области

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области назначены два заместителя министра. Соответствующие указы подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, на должность заместителя министра назначен Александр Породнов, занимавший до этого позицию директора департамента по развития предпринимательства и туризма мининвеста. Еще одним заместителем министра назначен Василий Соснин, имеющий большой опыт производственной деятельности.

Как пояснил министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских, оба заместителя министра — профессионалы и прекрасные специалисты. В новой должности Александр Породнов будет курировать инвестиционную политику. Василий Соснин будет отвечать за создание инфраструктуры для бизнеса, в том числе, развитие индустриальных парков, ТОРов, а также за проекты в сфере государственно-частного партнерства.

Александр Породнов закончил философский факультет УрГУ по специальности социолингивстика и магистратуру. Профессиональную деятельность начинал на промышленном производстве. На госслужбу в министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области пришел в 2009 году. С 2012 года работал в министерстве экономики Свердловской области, где курировал малое предпринимательство в должности директора профильного департамента. В мининвест, которому был передан блок по малому и среднему предпринимательству, Александр Породнов перешел в момент формирования ведомства.

Василий Соснин получил диплом о высшем образовании Уральского государственного лесотехнического университета. С 2004 года работал на руководящих должностях в компаниях лесопромышленного комплекса.

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