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10:33 (мск), источник: Om1.ru

Триппель не будет выдвигаться на пост мэра Омска

Никаких сенсаций с выдвижением кандидатур на пост градоначальника не будет. Бывший министр нефтехимического комплекса и экономики региона категорически отказался участвовать в выборах.

На пост мэра Омска уже заявились 19 кандидатов, причем большинство принесли свои документы в комиссию по выборам за двое суток до дедлайна.

Неофициально кандидатом № 1 в данный момент является министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов подавший свой пакет документов утром 4 апреля, то есть в последний день подачи документов.

Его приход в комиссию уже подтвердил шеф комиссии Сергей Тодоров, отметив, что предоставлен полный комплект, однако официальная регистрация кандидатов будет проводиться лишь 6 апреля после изучения всех предоставленных данных.

Интригой было то, что претендовать на мэрский пост мог и бывший министр нефтехимического комплекса и бывший экономики Омской области Александр Триппель, являющийся в настоящий момент генеральным директором ООО «Планета-Центр». Однако бывший член команды экс-губернатора Леонида Полежаева, недолго проработавший в команде губернатора Назарова от такого предложения категорически отказался.

Сам Триппель для комментариев сегодня недоступен, но, по неофициальным данным, он подавать документы на пост мэра не намерен и его появления напрасно ждут в комиссии те, кто делал ставки именно на эту структуру. Как выяснилось, ни сам Триппель, ни его представители никакого интереса к процедуре непрямых выборов не проявляли.

Сергей Тодоров, председатель комиссии по выборам мэра Омска:

— К нам представители Александра Генриховича не обращались, сам он также не оповещал о возможном приходе и никаких консультаций по поводу необходимых для кандидатов документов не получал.

Напомним, комиссия из 12 человек должна будет выбрать из числа претендентов не менее двух кандидатов и предоставить их для голосования в Омский городской совет, и уже депутаты выберут нового мэра из этого короткого списка.

По неофициальной информации, основная конкуренция развернется между Куприяновым и бизнесменом, депутатом Заксобрания Игорем Антропенко. Но не исключено, что свои документы все-таки подаст и заместитель губернатора Омской области Станислав Гребенщиков. Источники не исключают такого поворота событий.
Напомним, прием документов заканчивается сегодня в 17.45 часов по местному времени.

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