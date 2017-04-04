Главу Кормиловского района отправили в отставку

Виктор Назаров на минувшей неделе рекомендовал народным избранникам отправить главу района Леонида Матиенко в отставку.

Сегодня вопрос обсуждали в присутствии глав сельских поселений, руководителей предприятий и организаций. Сам Леонид Матиенко на заседании не присутствовал, хотя был извещён различными способами в соответствии с действующим законодательством, в том числе и через первого заместителя Евгения Маловичко. В итоге за отставку проголосовали 11 из 15 депутатов.

«Очень грустно и бедно выглядит Кормиловский район в плане участия в региональных и федеральных программах софинансирования, район не участвует в программах по строительству, газификации и т. д. Плачевная динамика и в ситуации с бюджетом района: падает уровень как собственных доходов, так и порядок цифр тех средств, которые область передаёт в виде субсидий. Но самое главное, что район при так называемом руководстве Леонида Ивановича перестал быть целостной единицей в области», — отметила Светлана Энверова, председатель райсовета.

Она добавила, что администрация района утратила координирующую функцию и зачастую «левая рука не знает, что делает правая». Все это вкупе привело к тому, что Кормиловский район занимает последнее место среди муниципальных образований области по исполнению бюджета.

Как ранее писал «СуперОмск», инициатива губернатора поступила в ходе прошлого заседания райсовета, где Матиенко должен был выступить с отчётом за минувший год. Однако он, как и сегодня, не явился к депутатам, отчёт им раздали в печатном виде. В итоге, за работу главы райсовет единогласно выставил «неудовлетворительно».