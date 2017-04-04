Президент РМ о кончине Кацера: Молдова потеряла великого учёного

Сегодня все желающие попрощались с ученым, после чего он будет похоронен на столичном Центральном кладбище по ул. Армянской.

Валерий Кацер был всемирно признанным ученым, бывшем председателем Национального совета по аккредитации и аттестации, старшим научным сотрудником в Институте электронной инженерии и нанотехнологий им. Д. Гицу.

Уход из жизни физика академика Валериу Кацера это огромная потеря для научного сообщества и общества Молдовы.

«Мы скорбим вместе с его семьей, родственниками и друзьями ученого. Пусть покоится с миром!», — заявил президент РМ, присутствовавший на церемонии прощания с молдавским ученым.