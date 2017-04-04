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11:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Эдуард Лившиц возглавил АО «Порт Пермь»

Член правления АО «Порт Пермь» Эдуард Лившиц назначен генеральным директором общества.

Как следует из сообщения о сущфакте, опубликованном на сайте АО, эту должность господин Лившиц занял 20 февраля 2017 года.

Предыдущий гендиректор Чарльз Батлер сохранил членство в правлении АО «Порт Пермь».

Ранее Эдуард Лившиц возглавлял одноименное дочернее ООО, развивающее портовый терминал в Заостровке. После его перехода на другую должность ООО «Порт Пермь» возглавил Андрей Мальцев, специализирующийся в компании на юридических вопросах.

Более 48% акций АО «Порт Пермь» принадлежит компаниям Amager (24,9%) и BOSWORTH, SE (23,68%), зарегистрированных в Праге. 29,89% принадлежит физлицу Анне Сайгиной.

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