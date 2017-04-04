Эдуард Лившиц возглавил АО «Порт Пермь»
Член правления АО «Порт Пермь» Эдуард Лившиц назначен генеральным директором общества.
Член правления АО «Порт Пермь» Эдуард Лившиц назначен генеральным директором общества.
Как следует из сообщения о сущфакте, опубликованном на сайте АО, эту должность господин Лившиц занял 20 февраля 2017 года.
Предыдущий гендиректор Чарльз Батлер сохранил членство в правлении АО «Порт Пермь».
Ранее Эдуард Лившиц возглавлял одноименное дочернее ООО, развивающее портовый терминал в Заостровке. После его перехода на другую должность ООО «Порт Пермь» возглавил Андрей Мальцев, специализирующийся в компании на юридических вопросах.
Более 48% акций АО «Порт Пермь» принадлежит компаниям Amager (24,9%) и BOSWORTH, SE (23,68%), зарегистрированных в Праге. 29,89% принадлежит физлицу Анне Сайгиной.