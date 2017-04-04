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11:40 (мск), источник: Ежедневник.by

Россия рефинансирует белорусские долги

Об этом заявил президент Беларуси по итогам встречи с Владимиром Путиным.

Источник: Ежедневник.by

«Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы пошли нам на встречу в плане рефинансирования задолженностей в нынешнем году перед Российской Федерацией. Президент пообещал, что сегодня-завтра он отдаст соответствующее распоряжение по этому вопросу», — заявил Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

По словам главы государства, главной темой нынешних переговоров стали вопросы безопасности. При этом подчеркнуто, что данную проблематику планировалось обсудить давно и она оказалась в центре внимания не только в связи с произошедшей в Санкт-Петербурге трагедией.

«Мы очень много говорили о безопасности. И не только в связи с этим несчастным случаем, — сказал Президент Беларуси. — Это основной был вопрос. Не нефтегазовыми вопросами мы начали обсуждение. Мы действительно основное внимание уделили давно запланированному вопросу безопасности наших государств».

«Вы видите, что происходит вокруг. И мы хотели бы просто сохранить стабильность в России и Беларуси. Уже слишком мало осталось в этом мире тихих, спокойных точек. И мы договорились о совместных действиях по сохранению безопасности в наших государствах», — заявил Александр Лукашенко.

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