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11:33 (мск), источник: Newslab.ru

«Главное — защищенность людей»: депутат ГД призвал ужесточить меры безопасности в Красноярске

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров прокомментировал трагедию в метро Санкт-Петербурга, которая произошла 3 апреля, и рассказал о том, какие, на его взгляд, должны сделать выводы чиновники, в том числе и в Красноярске.

Источник: Reuters

«Найти и уничтожить тех, кто спланировал беспрецедентный по своей наглости террористический акт — сейчас задача номер один для компетентных органов. Все это произошло во втором по значению городе страны, во время приезда президента. Но трагедия, которая вчера произошла в Петербурге, заставляет еще раз задуматься о приоритетах. Главнейший из них — безопасность страны, безопасность граждан России, где бы они ни находились. Вот о чем сейчас должны думать региональные власти и сделать все зависящее от них в этом направлении», — подчеркнул народный избранник.

По его словам, Красноярский край относится к числу стратегических регионов, где необходимо усилить меры безопасности и ужесточить контроль за их исполнением.

«Красноярск через два года будет принимать Универсиаду. Мы не раз обращали внимание заинтересованных организаций именно на вопросы безопасности объектов Универсиады. Людям необходимо чувство защищенности. По-моему, двух мнений здесь быть не может», — заключил Натаров.

Напомним, взрыв в вагоне метро в Петербурге произошел на перегоне у станции «Технологический институт». По последним данным, погибли 11 человек, 51 пострадал. В Северной столице объявлен трехдневный траур.

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