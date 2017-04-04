«Главное — защищенность людей»: депутат ГД призвал ужесточить меры безопасности в Красноярске
Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров прокомментировал трагедию в метро
Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров прокомментировал трагедию в метро
«Найти и уничтожить тех, кто спланировал беспрецедентный по своей наглости террористический акт — сейчас задача номер один для компетентных органов. Все это произошло во втором по значению городе страны, во время приезда президента. Но трагедия, которая вчера произошла в Петербурге, заставляет еще раз задуматься о приоритетах. Главнейший из них — безопасность страны, безопасность граждан России, где бы они ни находились. Вот о чем сейчас должны думать региональные власти и сделать все зависящее от них в этом направлении», — подчеркнул народный избранник.
По его словам, Красноярский край относится к числу стратегических регионов, где необходимо усилить меры безопасности и ужесточить контроль за их исполнением.
«Красноярск через два года будет принимать Универсиаду. Мы не раз обращали внимание заинтересованных организаций именно на вопросы безопасности объектов Универсиады. Людям необходимо чувство защищенности.
Напомним, взрыв в вагоне метро в Петербурге произошел на перегоне у станции «Технологический институт». По последним данным, погибли 11 человек, 51 пострадал. В Северной столице объявлен трехдневный траур.