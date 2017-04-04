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11:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Суд оправдал семерых задержанных на антикоррупционном митинге хабаровчан

Горожане признаны невиновными в незаконной организации митинга, а 7 апреля предстоит суд уже по иску штаба Навального.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Суд Центрального района Хабаровска оправдал семерых задержанных на антикоррупционном митинге 26 марта, которым вменялась в вину незаконная организация митинга. Правда, четверым из них присудили штраф по другой статье КоАП РФ, а 7 апреля суд рассмотрит иск о признании незаконным ответа мэрии Хабаровска на заявку о проведении митинга, сообщил корр. ИА AmurMedia координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин.

— Вчера суд Центрального района, где рассматривались дела задержанных на антикоррупционном митинге 26 марта, оправдал семерых человек, — сообщил Алексей Ворсин. — Все они обвинялись в нарушении статьи 20.2, ч.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в уведомления»). Но организаторами несанкционированного митинга они не являлись, организаторами были мы, члены штаба Навального, а во-вторых, не были нарушены установленные законом сроки по подаче в мэрию документов по проведению митинга. В итоге суд не признал их виновными ни по одному, ни по второму обвинению статьи КоАП.

Среди этих семерых и четверо просидевших просидевших в ИВС горожан, которым помимо этой статьи в вину вменяется и нарушение статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». По второй статье им присудили административные штрафы.

— А на 7 апреля назначено рассмотрение нашего иска по признанию незаконным ответа мэрии на наше уведомление о проведении антикррупционного митинга 26 марта, — рассказал Алексей Ворсин.

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