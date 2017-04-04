В мэрии Новосибирска исключили возврат Ксензова на должность директора метрополитена, об этом «Вестям» заявил
«Пересмотра кадрового решения не будет», — рассказал Роговский и подчеркнул, что в ближайшее время муниципалитет назовет имя нового главы новосибирской подземки.
Накануне днем в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного
Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта. 24 марта исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель главного инженера Михаил Сидоров.