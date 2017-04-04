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11:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В мэрии Новосибирска исключили возврат Ксензова на должность директора метрополитена

Пресс-секретарь мэра Артем Роговский заявил, что пересмотра кадрового решения не будет.

В мэрии Новосибирска исключили возврат Ксензова на должность директора метрополитена, об этом «Вестям» заявил пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский.

«Пересмотра кадрового решения не будет», — рассказал Роговский и подчеркнул, что в ближайшее время муниципалитет назовет имя нового главы новосибирской подземки.

Накануне днем в Центральный районный суд Новосибирска поступил иск уволенного экс-главы метрополитена Андрея Ксензова. Он потребовал признать распоряжение о его увольнении незаконным и восстановления в должности. Кроме того, уволенный глава новосибирской подземки желает компенсации морального вреда.

Напомним, Андрей Ксензов был уволен с поста директора МУП «Новосибирский метрополитен» 21 марта. 24 марта исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель главного инженера Михаил Сидоров.

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