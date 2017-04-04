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12:12 (мск), источник: Informburo.kz

Нурсултана Назарбаева пригласили на свадьбу в Актау

Преподаватель Назарбаев интеллектуальной школы в Актау пригласила президента на свою свадьбу в августе.

Источник: Informburo.kz

«Я заведую интернатом. У нас 132 ребёнка проживают из сельской местности при школе», — рассказала она о своей работе и отметила, что к ним на учёбу из районов поступают талантливые дети.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что эти школы были построены именно для того, чтобы открыть простор для талантливых детей.

«Нам надо создавать элиту страны, которая нас поведёт в 21 век. В этих школах мы именно набираем без блата, без свата, абсолютно одарённых детей, которые потом пойдут в лучшие университеты», — сказал глава государства.

Нана Келехсаева отметила, что летом выйдет замуж, и пригласила главу государства на торжество.

«Накануне я стала невесткой многодетной семьи. Пользуясь этим моментом, хотела бы вас пригласить на нашу свадьбу. Это для нас станет большим праздником», — сказала невеста.

Президент Казахстана уточнил дату торжества, и невеста сообщила, что бракосочетание намечено на август, в день рождения дедушки одного из будущих молодожёнов.

«Поздравляю! Дедушке привет. Будьте счастливы», — напутствовал преподавателя НИШ Нурсултан Назарбаев.

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