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12:10 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев выразил соболезнования родственникам погибших во время взрыва в метрополитене в Cанкт-Петербурге

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выразил соболезнования родственникам погибших во время взрыва в метрополитене в Санкт-Петербурге — соответствующая телеграмма направлена в адрес губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области 4 апреля 2017 года.

Как отметил Валерий Шанцев, «правительство Нижегородской области и все нижегородцы были шокированы и потрясены известием о трагедии».

«Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Разделяем вместе с ними это большое горе и глубоко скорбим вместе с жителями города», — подчеркнул глава региона.

Валерий Шанцев попросил своего коллегу, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, «передать искреннее сочувствие родным и близким, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Напомним, по сообщению «Интерфакса», днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро Санкт-Петербурга «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Позже в метро на станции «Площадь восстания» нашли еще одну несработавшую бомбу. По предварительным данным на 16:30, госпитализированы 25 человек, среди них ребенок. Также сообщается о 10 погибших. Сотрудники управления федеральной службы безопасности (ФСБ) по Нижегородской области и управления на транспорте МВД в тот же день усилили меры безопасности в Нижнем Новгороде.

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