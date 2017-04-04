Валерий Шанцев выразил соболезнования родственникам погибших во время взрыва в метрополитене в Cанкт-Петербурге
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выразил соболезнования родственникам погибших во время взрыва в метрополитене в
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев выразил соболезнования родственникам погибших во время взрыва в метрополитене в
Как отметил Валерий Шанцев, «правительство Нижегородской области и все нижегородцы были шокированы и потрясены известием о трагедии».
«Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших. Разделяем вместе с ними это большое горе и глубоко скорбим вместе с жителями города», — подчеркнул глава региона.
Валерий Шанцев попросил своего коллегу, губернатора
Напомним, по сообщению «Интерфакса», днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро