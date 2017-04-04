Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в петербургском метро
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Губернатор Алексей Гордеев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в метрополитене
Глава региона направил телеграмму губернатору
— Смерть мирных граждан — бесчеловечное, жестокое преступление. Сил, стойкости семьям погибших в эти тяжелые дни, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — пожелал Алексей Гордеев.
Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел в вагоне метро около 14:00 понедельника, 3 апреля. По данным «Коммерсанта»,
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 (теракт) и 223.1 (изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств) УК РФ. Устройство в метро привел в действие 23-летний