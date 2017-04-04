Воронежский губернатор выразил соболезнования семьям погибших в петербургском метро

Губернатор Алексей Гордеев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга, который произошел днем понедельника, 3 апреля. По последним данным, из-за теракта скончались 14 человек.

Глава региона направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

— Смерть мирных граждан — бесчеловечное, жестокое преступление. Сил, стойкости семьям погибших в эти тяжелые дни, скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — пожелал Алексей Гордеев.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел в вагоне метро около 14:00 понедельника, 3 апреля. По данным «Коммерсанта», из-за теракта погибли 14 человек. Управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало список пострадавших при взрыве в метро. В перечень попал 51 человек. Спасатели запустили «горячую линию». Получить информацию и психологическую поддержку в связи с «чрезвычайной ситуацией» можно по телефонам 8 800 775 17 17, 8 800 100 20 01 и 8 812 718 25 16.