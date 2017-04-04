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12:51 (мск), источник: 112.ua

Не в деньгах счастье: Самая необычная собственность в декларациях депутатов

После первой волны электронного декларирования, казалось, очередными описями имущества и доходов депутатов мало кого удивишь. Однако мы нашли немало любопытного в подтверждение мудрости «не в деньгах счастье» и даже не в их количестве. А в чем? Представляем 11 задекларированных вещей, которые стоят отдельной рубрики.

Источник: 112.ua

№ 1. Заморская щедрость

Народный депутат Игорь Кононенко (фракция БПП) лидирует, поскольку он показал широту размаха. Жители Сейшельских островов, баллотируйся парламентарий в тамошнем округе, однозначно избрали бы его: в 2016 году он заплатил за аренду помещения для Почетного консульства Республики Сейшельские острова в Украине 135 тыс. грн.

Стоит отметить, что в декларации парламентария за 2016 год также указаны немалые суммы на благотворительность, суммарно около 700 тыс. грн. И если учесть, что строка «благотворительность» есть далеко не у каждого депутата Верховной Рады, баланс в пользу Игоря Кононенко. Может себе позволить, ведь количество нолей в декларации зашкаливает.

№ 2. Живая ценность

Вы думаете, богатство — это деньги, недвижимость, акции-облигации и драгоценности? Сломать стереотип взялся народный депутат Евгений Геллер (группа «Видродження»). Он задекларировал одушевленную ценность. На имя его супруги оформлены три коня вестфальской породы. Продолжая тему живности, народный депутат Юрий Береза (фракция «Народный фронт») задекларировал в собственности супруги недостроенную конюшню.

№ 3. Кожаное вместилище

На работу можно ходить и с котомкой, но с портфелем солиднее. Народный депутат Александр Грановский (фракция БПП) задекларировал два портфеля суммарно почти за 44 тыс. грн (ТМ Chopard). Получает третье место, так как цена портфеля свидетельствует о трудолюбии.

С ними может соперничать разве что сумка супруги Игоря Кононенко из кожи страуса за 126 000 грн.

№ 4. Э-мобиль

Съехать в будущее на морально устаревшей технике можно, но лучше продвигать что-то новенькое. Народный депутат (БПП) Глеб Загорий задекларировал электромобиль TESLA 2015 года выпуска. «Лэнд Ровер» и «Мерседес» на ее фоне кажутся совсем не модными.

№ 5. Счастливая монета

Народный депутат Виталий Хомутынник (группа «Видродження») задекларировал монету Евро-2012. То ли в память о чемпионате, то ли потому, что монета выполнена из драгметаллов, и на одном из популярных сайтов объявлений ее можно купить за 180 грн. Но подарочные монеты из серебра в комплекте 5 шт. стоят около 11 тыс. грн. Какая монета у декларанта, неизвестно. Скорее всего, ценность ее для парламентария заключается в символе.

№ 6. Библиотека

Народный депутат Владимир Литвин (группа «Воля народа») задекларировал целостный объект — библиотеку объемом в 4500 томов. По количеству от него в десять раз отстает Сергей Власенко. Зато его библиотека — коллекция юридических и исторических книг 18−19 веков. Александр Вилкул также указал в своей декларации интересную библиотеку, но в ней, помимо книг (217 позиций) антикварные документы, в том числе, финансовые, — акции 18−19 веков.

Чтобы разместить такое богатое хранилище мудрости, депутатам требуется мебель. Ирина Луценко (БПП) декларирует книжные шкафы на 27 секций своего супруга Юрия Луценко.

№ 7. Цена медицины

Возможно, к реформе системы здравоохранения имеет смысл привлечь главу фракции БПП. Артур Герасимов не понаслышке знает, сколько стоят медицинские услуги, поскольку задекларировал расходы на роды в сумме 119 тыс. грн. Где же они рожали за такую сумму?

№ 8. Старый конь. Железный

Народный депутат Александр Беловол («Видродження») указал самый старый автомобиль — ГАЗ 213, которому через два года стукнет полвека (выпущен в 1969 году). Но нас по-доброму удивил парламентарий Александр Бригинец (БПП) за верностью отечественному автопрому, — в его декларации значатся две машинки ЗАЗ 110557 и ЗАЗ 110207 2005 и 2001 годов выпуска. Впрочем, для представительских выездов Александр Бригинец арендует Медседес С 200, опять-таки, в возрасте, 1996 года выпуска.

№ 9. Душа поет

Электронную декларацию Ольги Богомолец (БПП) хочется перечитывать и перечитывать. Чего там только нет! Портсигары серебряные, печати родовые, герб, иконы рода Богомольцев, книги, музей «Душа Украины» и историко-культурный комплекс в Радомышле и сторожка там же. Нас же поразили авторские права на музыку более чем к 100 песням.

№ 10. Небо под крылом

Летать полезно не только во сне и не всегда исключительно мыслями. Полезно иметь и летательный аппарат. Народный депутат Евгений Балицкий (фракция «Оппозиционный блок»), как гласит декларация, мог бы воспарить в любой момент: в собственности его супруги 5 самолетов и еще один — на иностранное юрлицо.

№ 11. Кубышки будущего

Дмитрий Белоцерковец (БПП) задекларировал цифровую криптовалюту Биткоин. И не один, а сразу 398 биткоинов, что в гривневом эквиваленте примерно 140 тыс. грн.

Не вошли в наш ТОП, но заинтересовали настолько, что мы не можем не упомянуть, и другие вещи.

Рерих в помощь

Украинских парламентариев упрекают в том, что они мало думают о высоком, погрязли в мелочных разборках и т. п. Если наблюдать за ссорами в эфирах и соцсетях, действительно, складывается такое впечатление. Но электронные декларации дают совершенно иную картину. Народные депутаты настолько ценят высокое и духовное, что тратят на него немалые средства.

Так, нас поразила декларация Дмитрия Андриевского (БПП). В ее перечне около 64 картин, 15 скульптур и 7 фотографий. Читая его декларацию, ощущаешь себя в музее: здесь и Айвазовский «Лодка в открытом море», и Кустодиев (эскиз к «Гулянию на масляной»), Кандинский, Репин, Рерих и многие другие. У Ольги Богомолец картин больше — в декларации указано количество — 121. Есть и семейные письма, а также родовые драгоценности. Александр Бригинец задекларировал произведения искусства своего авторства, а также созданные друзьями.

Помощь карман не тянет

Впечатляют и размеры помощи народным депутатам. Значит, зря говорят, что они бездельники и прочее, если люди их уважают, ценят по делам и дарят такие презенты? Как гласит декларация Натальи Агафоновой (БПП), в 2016 году парламентарий получила два дорогих подарка: один оценен в 511 922 грн, второй в 1 705 173 грн. Евгений Балицкий получил беспроцентную возвратную денежную помощь от супруги в сумме 1 500 000 грн. Березенко Сергей (БПП) получил подарок, который оценен в 1 350 000 грн. А Александра Беловола («Видродження») одарили на сумму 3 726 231 грн. Его супруге в виде подарка досталось 4 147 300 грн. А Людмила Денисова («Народный фронт») получила ссуду в сумме 12 000 000 грн.

Есть и обратная сторона, когда депутат ссужает тех, кто в этом нуждается. Александр Грановский, например, одолжил 2 000 000 грн.

Мозги в цене

Депутаты охотно декларируют плоды интеллектуальной деятельности. Авторские права на книгу задекларировала Надежда Савченко (внефракционная), оценив таковые в 30 000 грн. Александр Беловол указал 25 патентов на полезные изобретения, список разработанных ею способов диагностики и лечения привела в декларации Ольга Богомолец. Владимир Арьев (БПП) задекларировал авторские права на документальные фильмы и циклы «Закрыта зона», «Тайна Черного моря», «Керченская трагедия», «Донецкая мафия» и другие.

По мелочи

Самые заметные дивиденды в 2016 году получил внефракционный Виктор Иванович Балога — 15 000 000 грн. У супруги лидера фракции «Народный фронт» Максима Бурбака 14 иномарок, скорее всего, коммерческого назначения, и 1 прицеп. Сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул владеет 12 нежилыми помещениями, которые, в основном, использует как офисы общественных организаций или приемные депутата. Виталий Хомутынник задекларировал кардиган. Шубами и кожушками не удивишь, замечать жилетки и кардиганы пока что экзотично. Наконец, у Игоря Кононенко и супруги есть набор кухонный из натурального дерева со встроенной техникой стоимостью 1 200 000 грн. Виталий Хомутынник задекларировал бассейн, климат-оборудование и ковер.

Народный депутат (фракция БПП) Иван Винник остается, пожалуй, самым крупным должником: суммарно по различным обязательствам ему предстоит вернуть около 400 млн грн (долги, которые у него пытаются отсудить кредиторы).

И, наконец, самая короткая декларация у лидера фракции РПЛ Олега Ляшко. В соответствии с ней, он располагает 82 079 грн процентов от вклада в «Ощадбанке».

Лилия Брудницкая

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