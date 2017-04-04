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12:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор Иркутской области настаивает на нулевом НДС на детские товары

Таким образом глава региона рассчитывает повысить рождаемость.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко настаивает на введении нулевой ставки НДС на детские товары, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

«На мой взгляд, введение 0% ставки НДС на детскую продукция является самым лучшим стимулятором рождаемости», — считает Левченко.

Губернатор отметил, что люди вынуждены отказываться от рождения второго, третьего, а иногда и первого ребенка из-за крайне высоких цен на детские товары.

«Наши граждане прекрасно понимают, что ребенок — это ответственность на долгие годы. Поэтому я выступил с таким предложением. Я уверен, что у нашей страны достаточно ресурсов для реализации этого проекта», — подчеркнул губернатор.

Левченко настаивает на внесении соответствующего законопроекта в Госдуму.

Губернатор правом законодательной инициативы не обладает, однако глава региона может внести предложение разработать законопроект местному законодательному собранию или внести через коллег по партии в Государственную думу.

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