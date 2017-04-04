Губернатор Иркутской области настаивает на нулевом НДС на детские товары

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко настаивает на введении нулевой ставки НДС на детские товары, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.

«На мой взгляд, введение 0% ставки НДС на детскую продукция является самым лучшим стимулятором рождаемости», — считает Левченко.

Губернатор отметил, что люди вынуждены отказываться от рождения второго, третьего, а иногда и первого ребенка из-за крайне высоких цен на детские товары.

«Наши граждане прекрасно понимают, что ребенок — это ответственность на долгие годы. Поэтому я выступил с таким предложением. Я уверен, что у нашей страны достаточно ресурсов для реализации этого проекта», — подчеркнул губернатор.

Левченко настаивает на внесении соответствующего законопроекта в Госдуму.

Губернатор правом законодательной инициативы не обладает, однако глава региона может внести предложение разработать законопроект местному законодательному собранию или внести через коллег по партии в Государственную думу.