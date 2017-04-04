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12:44 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин встретился с делегацией Мэрии бельгийского города Остенде

Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 4 апреля). Мэр Казани Ильсур Метшин встретился в столичной Ратуше с делегацией Мэрии города Остенде (Бельгия). Во встрече приняли участие Мэр Остенде Йохан Ванде Ланотте, руководитель городского муниципалитета Остенде Кристофер Беурен, заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества. Одним из приоритетных направлений, по мнению участников, может стать сотрудничество в области молодежного спорта, в том числе между школьными и студенческими командами городов.

Ильсур Метшин отметил, что Татарстан уже сотрудничает с бельгийским городом Остенде. «Есть партнерские отношения между нефтяной столицей Татарстана — Альметьевском — и вашим городом», — сказал казанский градоначальник. Он также добавил, что компания «Татнефть» — одно из крупных предприятий республики, которое ведет не только успешный, но и социально ответственный бизнес. «Это личная позиция руководителя предприятия», — сказал Мэр.

Йохан Ванде Ланотте, в свою очередь, поблагодарил руководство города за гостеприимство и теплый прием. Мэр бельгийского города выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Остенде и Казанью по ряду направлений, в том числе в сфере промышленности, транспорта и туризма.

Справка
Остенде — крупнейший бельгийский город на берегу Северного моря, а также курорт с мировым именем в Западной Фландрии (68931 житель). Город является конечной станцией государственной железной дороги Гент — Остенде.

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Ильсур Метшин встретился с делегацией Мэрии бельгийского города Остенде
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