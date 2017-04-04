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12:44 (мск), источник: "Российская газета"

Воинские части на Урале и в Сибири приведены в боеготовность

Соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные на Урале, в Сибири, Поволжье, а также на территории Киргизии и Таджикистана, приведены в высшую степень боевой готовности.

«В войсках началась контрольная проверка за зимний период обучения. Занятия продлятся до середины апреля», — сообщает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

Войска совершат марш на полигоны, где примут участие в тактико-огневых занятиях. Военнослужащим предстоит на практике отработать все виды боевых действий во время тактических учений.

Например, солдаты 201 военной базы в течение недели сдадут нормативы по физической подготовке, выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по вождению боевых машин. Занятия пройдут на полигонах Ляур и Момирак. Офицеры военной базы проверят морально-психологическое состояние всех категорий военнослужащих, уровень профессиональной выучки, — подчеркнули в ЦВО.

В финале начавшейся масштабной проверки знаний и умений командование оценит боеспособность подразделений.

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