Консульства Польши возобновили работу в Украине
Генеральные консульства Республики Польша возобновили свою работу на территории всей Украины.
Генеральные консульства Республики Польша возобновили свою работу на территории всей Украины.
Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши, украинская сторона приняла необходимые меры для обеспечения безопасности как сотрудников польского МИД, так и диппредставительств на Украине.
Как говорится в сообщении министерства, «в обоснованных случаях ухудшения ситуации безопасности, МИД оставляет за собой право принятия повторного решения о прекращении деятельности консульских учреждений».
В сообщении на сайте консульства в Луцке, которое подверглось обстрелу на прошлой неделе, говорится, что оно возобновило работу с 4 апреля.
Такие же сообщения размещены на сайтах консульств в Одессе, Харькове, Львове и Виннице.
Напомним, польские дипучреждения приостановили работу в Украине 29 марта