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12:43 (мск), источник: 112.ua

Консульства Польши возобновили работу в Украине

Генеральные консульства Республики Польша возобновили свою работу на территории всей Украины.

Источник: 112.ua

Как сообщает «Польское радио» со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши, украинская сторона приняла необходимые меры для обеспечения безопасности как сотрудников польского МИД, так и диппредставительств на Украине.

Как говорится в сообщении министерства, «в обоснованных случаях ухудшения ситуации безопасности, МИД оставляет за собой право принятия повторного решения о прекращении деятельности консульских учреждений».

В сообщении на сайте консульства в Луцке, которое подверглось обстрелу на прошлой неделе, говорится, что оно возобновило работу с 4 апреля.

Такие же сообщения размещены на сайтах консульств в Одессе, Харькове, Львове и Виннице.

Напомним, польские дипучреждения приостановили работу в Украине 29 марта из-за обстрела здания консульства в Луцке.

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