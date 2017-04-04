Гройсман: Реформа образования должна стать ключевой в Украине

«Глубоко убежден в том, что настало то время, когда ключевой реформой должна быть реформа образования… Хочу отметить, что в 2017 году мы должны провести достаточно профессионально и качественно 5 ключевых реформ для нашей страны. Это пенсионная реформа, реформа, которая связана с реформой здравоохранения, изменением системы здравоохранения, это вопросы образования, в том числе вопросы создания рынка и оборота земель в интересах Украины и вопрос продажи или приватизации государственных активов», — сказал Гройсман.

Он добавил: «Среди 5 ключевых задач, которые будут обеспечивать нам и социальную справедливость, и макроэкономическую стабилизацию, есть как раз вопрос образования. Образование, его качество имеют ключевое значение для дальнейших успехов Украины».

Ранее Гройсман сообщил, что экономика Украины нуждается в профессиональных квалифицированных рабочих кадрах.