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12:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин одобрил присоединение России к Монреальской конвенции об авиаперевозках

Президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении страны к Монреальской конвенции, унифицирующей нормы международных авиаперевозок.

Источник: AP 2017

Соответствующий документ во вторник, 4 апреля, опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом Россия оставляет за собой право не применять положения конвенции в отношении государственных воздушных перевозок, выполняемых в некоммерческих целях.

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В марте авиаэксперт Константин Парфененок выразил мнение, что нормы Монреальской конвенции заработают в России в полную силу лишь в начале 2018 года. Ранее в том же месяце Москва запустила процесс ратификации данного соглашения после принятия Госдумой вышеупомянутого закона.

Участниками Монреальской конвенции в настоящее время являются 120 стран. Этот документ, в частности, защищает интересы пассажиров, устанавливая размеры компенсации для них. В России выплаты для путешественников, согласно правилам конвенции, в ряде случаев должны увеличиться в разы, до нескольких миллионов рублей.

Комментарии
4
Alexey Anoshenkov
Зачем присоединятся к различным конвекциям, вступать в различные организации, если мы, рано или поздно, все равно не будем действовать по правилам этих конвекций и организаций? Будем ссылаться на суверинитет РФ
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Alexey Anoshenkov
согласен, приношу извениния
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vesta
конвенции
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Присоединение РФ к Монреальской конвенции защитит авиапассажиров
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