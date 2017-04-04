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12:59 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Зачисление в первый класс на Урале по временной прописке могут отменить

Региональный детский омбудсмен Игорь Мороков нашел противоречия в российском законодательстве.

Скандал с зачислением в первые классы детей по временной прописке набирает обороты в Свердловской области, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Информация о том, что в некоторых школах Екатеринбурга до 70% зачисленных первоклашек оказались с временной пропиской, а дети с постоянной попасть в них не смогли, заинтересовала городскую прокуратуру. По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, в отдельных случаях явно прослеживается коррупционный фактор, так как по одному адресу прописывается сразу четверо детей, не имеющих между собой ничего общего, за исключением записи в первый класс одной гимназии. Между тем, омбудсмен Игорь Мороков нашел противоречия в российском законодательстве. Дело в том, что местом жительства в России является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального найма либо на иных основаниях. А местом пребывания — место, где он проживает временно. Учитывая, что правоотношения по обучению в школе носят долгосрочный характер, уральцам, постоянно проживающим на закрепленной за школой территории, должно быть гарантировано поступление именно в нее. При этом следует учитывать, что регистрация граждан по месту пребывания делается без их снятия с учета по основному месту жительства. Таким образом. у ребенка с двумя регистрациями есть право поступления в две школы, у него (точнее — у его родителей) необоснованно возникает дополнительное право выбора учебного заведения. И это ущемляет права тех детей, у которых имеется только регистрация по месту жительства.

Например, в гимназии № 99 Екатеринбурга на 2017/18 учебный год зачислено почти 70% детей (51 ребенок) с временной регистрацией, в то время как более 40 детей, имеющих постоянную регистрацию по месту жительства, получили отказ — по причине отсутствия свободных мест.

«В связи с обозначенной позицией полагаю, что признание незаконным зачисление ребенка в 1 класс с документами по месту пребывания, т. е. с временной регистрацией, восстановит права и законные интересы несовершеннолетних, проживающих на закрепленной территории», — сделал официальное заявление уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

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