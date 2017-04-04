Дубровский: Необходимо разъяснять южноуральцам о преимуществах формирования спецсчетов

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, на 1 января 2017 года жители 7% многоквартирных жилых домов аккумулируют средства на капремонт на спецсчетах. До конца текущего года этот показатель вырастет до 10%. «Регоператору необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу с южноуральцами о преимуществах формирования спецсчетов на капитальный ремонт многоквартирных домов», — распорядился Борис Дубровский.

Министр пояснил, что через год после принятия собственниками решения самостоятельно администрировать средства и проводить ремонтные работы все ранее собранные деньги будут переведены на спецсчета.

Глава региона поручил также параллельно с выполнением запланированных на этот год ремонтных работ уже сейчас начать активную подготовку к новому сезону 2018 года. «Необходимо готовить проектно-сметную документацию, проводить конкурсы. Подрядчики, имея заказ, заранее будут готовиться к выполнению ремонтов», — считает губернатор.

В 2017 году будут отремонтированы 1 тысяча 534 дома. Будут выполнены работы на общую сумму более 4 миллиардов рублей, в том числе деньги будут направлены на оформление проектно-сметной документации на 2018 год и работы по строительному контролю. По словам Борисова, с этого года введено укрупнение лотов: подрядчик будет выходить на дом для выполнения сразу нескольких видов работ. Это позволяет привлечь к конкурсам больше специализированных строительных организаций.

Минстрой Челябинской области провел уже 18 процедур по отбору подрядных организаций.

Борис Дубровский поручил своему заместителю Сергею Шалю держать работу на контроле и поручил Вадиму Борисову подготовить отчет о текущей деятельности за первое полугодие к августу.