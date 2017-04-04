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13:06 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Необходимо разъяснять южноуральцам о преимуществах формирования спецсчетов

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил гендиректору регионального оператора капитальных ремонтов многоквартирных домов Вадиму Борисову продолжить работу по переводу многоквартирных домов на спецсчета, по качественному выполнению ремонтных работ и начать подготовку к 2018 году.

Источник: Uralpress.ru

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, на 1 января 2017 года жители 7% многоквартирных жилых домов аккумулируют средства на капремонт на спецсчетах. До конца текущего года этот показатель вырастет до 10%. «Регоператору необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу с южноуральцами о преимуществах формирования спецсчетов на капитальный ремонт многоквартирных домов», — распорядился Борис Дубровский.

Министр пояснил, что через год после принятия собственниками решения самостоятельно администрировать средства и проводить ремонтные работы все ранее собранные деньги будут переведены на спецсчета.

Глава региона поручил также параллельно с выполнением запланированных на этот год ремонтных работ уже сейчас начать активную подготовку к новому сезону 2018 года. «Необходимо готовить проектно-сметную документацию, проводить конкурсы. Подрядчики, имея заказ, заранее будут готовиться к выполнению ремонтов», — считает губернатор.

В 2017 году будут отремонтированы 1 тысяча 534 дома. Будут выполнены работы на общую сумму более 4 миллиардов рублей, в том числе деньги будут направлены на оформление проектно-сметной документации на 2018 год и работы по строительному контролю. По словам Борисова, с этого года введено укрупнение лотов: подрядчик будет выходить на дом для выполнения сразу нескольких видов работ. Это позволяет привлечь к конкурсам больше специализированных строительных организаций.

Минстрой Челябинской области провел уже 18 процедур по отбору подрядных организаций.

Борис Дубровский поручил своему заместителю Сергею Шалю держать работу на контроле и поручил Вадиму Борисову подготовить отчет о текущей деятельности за первое полугодие к августу.

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