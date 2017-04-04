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13:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Коллегия Верховного суда поддержала отставку пермского судьи

ПЕРМЬ, 4 апреля, ФедералПресс. Дисциплинарная коллегия Верховного суда оставила без удовлетворения жалобу о лишении полномочий пермского судьи Дмитрия Кашина.

В начале года квалификационная коллегия судей Пермского края досрочно прекратила полномочия судьи Орджоникидзевского района Дмитрия Кашина. Это произошло по представлению председателя краевого суда Владимира Вельянинова.

Дмитрия Кашина лишили седьмого квалификационного класса судьи. А также наложили дисциплинарное взыскание «за систематические нарушения, которые свидетельствуют о пренебрежении им служебными обязанностями, судейской этикой и интересами правосудия».

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