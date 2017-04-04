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13:04 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев заявил о необходимости снижения себестоимости продуктов

Необходимо принять меры к увеличению объемов хранения и транспортировки товаров с целью снижения их себестоимости, заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, оценивая работу логистического центра в ходе рабочего визита в Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

В ходе рабочего визита Главу государства ознакомили с работой «Центра производства и логистики Азерсун» и продемонстрировали складские помещения для хранения производственных товаров, а также фруктов и овощей.

«Деятельность логистического центра в Актау направлена на снижение себестоимости пищевых продуктов. Необходимо принять меры к увеличению объемов хранения и транспортировки товаров с целью снижения себестоимости и восполнения пищевых продуктов как в Мангистауской области, так и в других регионах республики», — сказал Президент Казахстана, пожелав успехов работникам центра.

Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью морского терминала и был проинформирован о перспективах его развития.

В ходе посещения Президенту Казахстана доложили, что к 2020 году планируется значительное увеличение мощностей всех портов, в том числе Актауского морского северного терминала. В завершение Президент Казахстана побеседовал с работниками терминала.

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