Назарбаев заявил о необходимости снижения себестоимости продуктов

В ходе рабочего визита Главу государства ознакомили с работой «Центра производства и логистики Азерсун» и продемонстрировали складские помещения для хранения производственных товаров, а также фруктов и овощей.

«Деятельность логистического центра в Актау направлена на снижение себестоимости пищевых продуктов. Необходимо принять меры к увеличению объемов хранения и транспортировки товаров с целью снижения себестоимости и восполнения пищевых продуктов как в Мангистауской области, так и в других регионах республики», — сказал Президент Казахстана, пожелав успехов работникам центра.

Также Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью морского терминала и был проинформирован о перспективах его развития.

В ходе посещения Президенту Казахстана доложили, что к 2020 году планируется значительное увеличение мощностей всех портов, в том числе Актауского морского северного терминала. В завершение Президент Казахстана побеседовал с работниками терминала.