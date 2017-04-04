Вице-спикер Заксобрания и ректор педуниверситета возглавили Ассамблею народов Челябинской области

Как сообщили агентству в организации, председателем Ассамблеи народов Челябинской области избран вице-спикер Законодательного собрания региона Александр Журавлев.

Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ранее — пединститут) Владимир Садырин возглавил Совет Ассамблеи.

Такое решение было принято на конференции, в которой приняли участие делегаты более 20 областных и городских национально-культурных объединений.

Новые руководители назвали в числе ключевых приоритетов в развитии Ассамблеи: сохранение ведущей роли организации в решении задач по укреплению и развитию межнационального согласия на территории Челябинской области; расширение образовательных программ в этноконфессииональной сфере; укрепление взаимодействия с органами государственной власти.

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