Вице-спикер Заксобрания и ректор педуниверситета возглавили Ассамблею народов Челябинской области
В Челябинской области сменилось руководство крупнейшей межнациональной организации в регионе — Ассамблеи народов.
В Челябинской области сменилось руководство крупнейшей межнациональной организации в регионе — Ассамблеи народов.
Как сообщили агентству в организации, председателем Ассамблеи народов Челябинской области избран
Ректор ФГБОУ ВО
Такое решение было принято на конференции, в которой приняли участие делегаты более 20 областных и городских
Новые руководители назвали в числе ключевых приоритетов в развитии Ассамблеи: сохранение ведущей роли организации в решении задач по укреплению и развитию межнационального согласия на территории Челябинской области; расширение образовательных программ в этноконфессииональной сфере; укрепление взаимодействия с органами государственной власти.
Справка.
«Ассамблея народов Челябинской области» создана в декабре 1996 года, зарегистрирована 31 июля 1997. На сегодняшний день Ассамблея народов Челябинской области объединяет более 30 областных и городских