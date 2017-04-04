Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
У легких нашли новые функции
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Берлин язвительно отказался сочувствовать трагедии в Петербурге
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
13:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Вице-спикер Заксобрания и ректор педуниверситета возглавили Ассамблею народов Челябинской области

В Челябинской области сменилось руководство крупнейшей межнациональной организации в регионе — Ассамблеи народов.

Как сообщили агентству в организации, председателем Ассамблеи народов Челябинской области избран вице-спикер Законодательного собрания региона Александр Журавлев.

Ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ранее — пединститут) Владимир Садырин возглавил Совет Ассамблеи.

Такое решение было принято на конференции, в которой приняли участие делегаты более 20 областных и городских национально-культурных объединений.

Новые руководители назвали в числе ключевых приоритетов в развитии Ассамблеи: сохранение ведущей роли организации в решении задач по укреплению и развитию межнационального согласия на территории Челябинской области; расширение образовательных программ в этноконфессииональной сфере; укрепление взаимодействия с органами государственной власти.

Справка.

«Ассамблея народов Челябинской области» создана в декабре 1996 года, зарегистрирована 31 июля 1997. На сегодняшний день Ассамблея народов Челябинской области объединяет более 30 областных и городских национально-культурных объединений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Онкологическое отделение в Розе будет сохранено, но частично перепрофилировано
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь