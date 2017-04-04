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15:01 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга в связи со взрывом в метро

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников направил главе Правительства Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибших во время взрыва в метро. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Севастопольцы глубоко потрясены трагедией, которая произошла в Санкт-Петербурге, разделяют горе каждой семьи, которой коснулось это несчастье. От имени всех жителей Севастополя хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших и пожелать скорейшего выздоровления всем тем, кто сейчас находится в больницах. И Санкт-Петербург, и Севастополь — это города-герои, а значит, каждый их житель обладает силой духа, стойкостью, героизмом», — написал Овсянников.

При этом он подчеркнул, что, «какой бы злой умысел не стоял за этой трагедией», сломить или запугать россиян не удастся.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. По последним данным, его жертвами стали 11 человек. Кроме того, несколько десятков человек пострадали. Еще один взрыв на удалось предотвратить «Площади Восстания».

СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. В Санкт-Петербурге объявили трехдневный траур.

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