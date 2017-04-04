Овсянников выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга в связи со взрывом в метро
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников направил главе Правительства
СЕВАСТОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников направил главе Правительства
«Севастопольцы глубоко потрясены трагедией, которая произошла в
При этом он подчеркнул, что, «какой бы злой умысел не стоял за этой трагедией», сломить или запугать россиян не удастся.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. По последним данным, его жертвами стали 11 человек. Кроме того, несколько десятков человек пострадали. Еще один взрыв на удалось предотвратить «Площади Восстания».
СК возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. В