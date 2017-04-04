Овсянников выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга в связи со взрывом в метро

«Севастопольцы глубоко потрясены трагедией, которая произошла в Санкт-Петербурге, разделяют горе каждой семьи, которой коснулось это несчастье. От имени всех жителей Севастополя хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших и пожелать скорейшего выздоровления всем тем, кто сейчас находится в больницах. И Санкт-Петербург, и Севастополь — это города-герои, а значит, каждый их житель обладает силой духа, стойкостью, героизмом», — написал Овсянников.

При этом он подчеркнул, что, «какой бы злой умысел не стоял за этой трагедией», сломить или запугать россиян не удастся.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро прогремел взрыв. По последним данным, его жертвами стали 11 человек. Кроме того, несколько десятков человек пострадали. Еще один взрыв на удалось предотвратить «Площади Восстания».