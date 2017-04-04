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14:29 (мск), источник: ЮГА.ру

Кубанские депутаты не определились с новой ценой на вывоз мусора

В ЗСК депутаты согласовывают размер тарифа на вывоз мусора в Краснодаре и Динском районе.

Источник: ЮГА.ру

Депутат ЗСК Алексей Гусак рассказал порталу Юга.ру, что с Нового года изменилось законодательство, что влечет за собой законное повышение тарифов.

«Из нескольких составляющих складывается то, что тариф должен возрасти. В Динском районе он изначально был выше, чем в Краснодаре», — сказал Гусак.

Он сказал, что сейчас идет согласование размера тарифа на вывоз мусора. По его словам, часть депутатов ЗСК выступает против суммы, разные мысли есть и у исполнительных органов власти.

Как сообщали Юга.ру, ранее жители Краснодара пожаловались на пропажу мусорных баков. На Воронежской, Карасунской, Красных Партизан на месте баков лежат горы мусора.

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что в 2016 году выбрали мусороуборочную компанию, но они не берут на себя ответственность за уборку города. Мэрия должна компании 900 млн рублей — нет денег на зарплату и на топливо для мусороуборочных машин.

В 2016 году, по словам Первышова, вывезли 4 млн куб. м мусора. Каждый день вывозят около 4 тыс. куб. м, а мусора больше. Также проблема в том, что юридические лица не вывозят мусор, а выкидывают в общие баки. Сейчас вопросом занимается администрация, будет конкурс на победителя, который будет это все спонсировать. Он заплатит 600 млн рублей, еще 300 млн рублей будут искать.

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