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13:28 (мск), источник: РИА Новости

Путин отправил в отставку главу Удмуртии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской республики», отрешив Александра Соловьева от должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Во вторник СК возбудил в отношении Соловьева уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

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По версии следствия, в 2014—2016 годах глава Удмуртии получил от представителей компании, которая занималась строительством мостов, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

Сейчас Соловьев доставлен в Москву. В СК намерены в ближайшее время предъявить чиновнику официальное обвинение.

Комментарии
4
Ольга Лысенко
Скоро можно будет вывести среднестатическое количество приобретенных в Москве квартир, чиновниками такого ранга, а так же средний вес конфискованных драгоценностей.
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vesta
Тот, кто ворует с открытыми глазами..
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Супер Культурный
Ну настоящий коммунист, глаза такие честные
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