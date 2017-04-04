Путин отправил в отставку главу Удмуртии

Во вторник СК возбудил в отношении Соловьева уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014—2016 годах глава Удмуртии получил от представителей компании, которая занималась строительством мостов, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава Соловьев должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

Сейчас Соловьев доставлен в Москву. В СК намерены в ближайшее время предъявить чиновнику официальное обвинение.