Станислав Гребенщиков заявился на пост мэра Омска

Ранее на мэра Омска заявился министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Можно предположить, что оба высокопоставленных чиновника областного правительства станут фаворитами мэрской гонки.

Напомним, сегодня последний день приема документов от кандидатов в мэры. Уже 14 апреля комиссия проведет собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отсев из-за ошибок в документации. Затем вопрос выносится на голосование в Омском городском Совете, заседание которого состоится 19 апреля. Согласно положению о выборах мэра, депутаты будут выбирать из двух кандидатов.