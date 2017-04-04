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13:27 (мск), источник: СуперОмск

Станислав Гребенщиков заявился на пост мэра Омска

Только что в выборную комиссию подал документы на должность мэра Омска заместитель председателя областного правительства Станислав Гребенщиков.

Ранее на мэра Омска заявился министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Можно предположить, что оба высокопоставленных чиновника областного правительства станут фаворитами мэрской гонки.

Напомним, сегодня последний день приема документов от кандидатов в мэры. Уже 14 апреля комиссия проведет собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отсев из-за ошибок в документации. Затем вопрос выносится на голосование в Омском городском Совете, заседание которого состоится 19 апреля. Согласно положению о выборах мэра, депутаты будут выбирать из двух кандидатов.

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