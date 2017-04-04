Станислав Гребенщиков заявился на пост мэра Омска
Только что в выборную комиссию подал документы на должность мэра Омска заместитель председателя областного правительства Станислав Гребенщиков.
Только что в выборную комиссию подал документы на должность мэра Омска заместитель председателя областного правительства Станислав Гребенщиков.
Ранее на мэра Омска заявился министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Можно предположить, что оба высокопоставленных чиновника областного правительства станут фаворитами мэрской гонки.
Напомним, сегодня последний день приема документов от кандидатов в мэры. Уже 14 апреля комиссия проведет собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отсев