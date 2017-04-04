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14:17 (мск), источник: УНИАН

В комитете ЕП против украинского «безвиза» голосовали депутаты двух стран

Против предоставления безвизового режима с ЕС для Украины на заседании Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) голосовали депутаты из Франции и Италии.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в статье «А французы против: в Европарламенте рассказали, кто не поддержал безвиз для украинцев на сайте «Европейской правды».

Заседание произошло еще 9 марта, но долгое время результаты поименного голосования были закрытой информацией. Комитет проголосовал в пользу «безвиза» для Украины — 40 голосов «за», 4 — против, 1 — воздержался.

Среди тех, кто голосовал «против» — один итальянский евродепутат и три — французских. Франция стала единственной страной, где количество депутатов-противников безвизового режима для Украины стала выше, чем число сторонников.

Причем представители Франции не являются ни членами, ни заместителями членов в комитете LIBE, поэтому они использовали особую процедурную норму: договорились с другими депутатами, чтобы те выписали для них персональное поручение и предоставили право отдать свой голос.

Двое депутатов являются однопартийцами лидера французских евроскептиков Марин Ле Пен и их голосование не вызывает удивления.

А вот третьим стал республиканец Арно Деньян, бывший французский дипломат и представитель группы Европейской народной партии, которую обычно считают другом Украины в Европе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.

Комментарии
1
oleg ivanov
уже две страны против ?
чую ночью в их консульства полетят "путинские" ракеты
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