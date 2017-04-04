Главой Гусевского округа избран Андрей Гнездилов. Такое решение принял окружной Совет депутатов 29 марта, сообщается на сайте регионального министерства по муниципальному развитию.

Ранее сообщалось, что глава Гусевского городского округа, председатель совета депутатов Вячеслав Гацук покинул свою должность. Андрей Гнездилов до этого занимал пост заместителя руководителя городского округа.

Досье.