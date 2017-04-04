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14:02 (мск), источник: АиФ Калининград

Главой Гусевского округа избран Андрей Гнездилов

За его кандидатуру проголосовало большинство местных депутатов.

Источник: Аргументы и факты

Главой Гусевского округа избран Андрей Гнездилов. Такое решение принял окружной Совет депутатов 29 марта, сообщается на сайте регионального министерства по муниципальному развитию.

Ранее сообщалось, что глава Гусевского городского округа, председатель совета депутатов Вячеслав Гацук покинул свою должность. Андрей Гнездилов до этого занимал пост заместителя руководителя городского округа.

Досье.

Родился в 1965 году в Латвии. В 1987 году окончил Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, в 1997 году — Современный гуманитарный институт по специальности «Юриспруденция». Награждён ведомственными медалями Минобороны.

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