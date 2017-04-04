Сергей Лавров ответил на шутку Рекса Тиллерсона
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на шутку госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что с ним «нельзя танцевать танго», сообщает RT.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на шутку госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что с ним «нельзя танцевать танго», сообщает RT.
Ранее издание Politico сообщило, что Тиллерсон во время неформального обеда в ходе встречи глав МИД стран НАТО в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и «вы даже можете
«Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать», — заявил Лавров в ответ на просьбу прокомментировать слова Тиллерсона.
Лавров позже добавил, что слышал о подобном «разговоре» в рамках встречи глав МИД стран НАТО.
«Если это так, если Рекс Тиллерсон чувствует, что он еще не со всеми может танцевать, ну, мы готовы помочь. Человек он очень опытный, уверен, что научится быстро», — сказал глава МИД РФ.
Так аккуратно отбрил, по сути дал хлёсткую пощёчину, но как всегда дипломатично, придраться не к чему.
Про себя наверное подумал: .... ну вообщем то, что недавно обсуждалось, когда микрофон вовремя не выключили.