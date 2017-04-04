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14:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские депутаты проведут тайную ревизию больниц

В Нижнем Тагиле.

Источник: УралИнформБюро

Депутаты свердловского Заксобрания решили организовать выездную проверку, чтобы оценить реальное положение дел в больницах. Идею посетить медучреждения Нижнего Тагила озвучил депутат Александр Серебренников на заседании комитета по соцполитике 4 апреля.

Как пояснил «Уралинформбюро» председатель комитета Вячеслав Погудин, второй по значимости свердловский город стал объектом ревизии неслучайно: его больницы обслуживают не только горожан, но и жителей других муниципалитетов Горнозаводского округа.

«Реально проблемы в Тагиле, как и в других городах, сегодня есть — никто не склонен идеализировать состояние системы здравоохранения. И речь не только об экономике или недостаточном финансировании, есть большие вопросы, накапливавшиеся на протяжении целого ряда лет, например, восполняемости кадров или понятной и оптимальной схемы размещения учреждений», — подчеркнул Погудин.

Сроки проверки, к которой хотят привлечь областной минздрав, еще не обозначены. По словам депутата, ее необходимо согласовать с властями Нижнего Тагила. При этом народные избранники намерены держать в тайне перечень больниц, куда планируют наведаться — чтобы оценить реальное положение дел, а не попасть на «срежисированное мероприятие».

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