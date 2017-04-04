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14:42 (мск), источник: PROUFU.ru

Вице-мэр Уфы Александр Филиппов прокомментировал обыск у себя дома

Сегодня мы уже сообщали об оперативно-следственных мероприятиях, которые имели место быть вчера и сегодня по месту жительства вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

Заместитель градоначальника подтвердил факт действий правоохранительных органов, но считает их незаконными и собирается обжаловать.

—  3 апреля 2017 года около 22.00 часов следователь СК РФ, 6 оперативных сотрудников УЭБа, 4 бойца ОМОНа (итого 11 человек) подошли к моему дому, стали стучать в дверь. Дома находился мой сын, ученик 8 класса, который в это время готовился ложиться спать. Услышав стуки, мой сын подошел к входной двери дома и черед дверь сообщил, что дома никого нет. Он несовершеннолетний и потому дверь не откроет, после чего пошел на второй этаж, и оттуда услышал что кто-то зашел в дом. Спустившись вниз, он обнаружил несколько сотрудников полиции и омоновцев в масках, и, мягко говоря, испугался. Представьте его состояние.

Каким образом сотрудники полиции проникли в дом, до сих пор остается загадкой, так как замки и дверь следов взлома не имеют. Сотрудники полиции не позволили даже ознакомиться с постановлением об обыске, в отсутствие меня и моей супруги, бесконтрольно, находились у меня дома более двух часов, отвлекали ребенка, после чего составили протокол о невозможности проведения обыска и удалились. Для чего, заведомо зная, что взрослых нет дома, нужно было предпринимать такие действия, с таким количеством сотрудников, за которыми понятые объективно не могли бы уследить? Я предполагаю, что ответ может быть только один — мне что-то подбросили, иначе как объяснить, что обыск хотели провести со столь грубыми нарушениями закона. Законом запрещено проводить обыск в ночное время и в отсутствие лица, в жилище которого проводится обыск, либо совершеннолетних членов семьи. Я понимаю, что, скорее всего, в ближайшее время подобные мероприятия продолжатся, я к этому готов, мне нечего скрывать, но надеюсь, что в следующий раз, следственные органы будут действовать в соответствии с законом, — сообщил ProUfu.ru вице-мэр.

Были ли какие-то следственные действия в его доме уже сегодня Александр Филиппов не знает.

«Что-либо о якобы проведённом у меня дома сегодня обыске мне ничего не известно. Я с утра нахожусь на работе, каких-либо звонков от правоохранительных органов мне не поступало. Если обыск действительно был, значит, он проходил без уведомления меня и при полном отсутствии хозяев дома. Что, в таком случае, вызывает ещё больше вопросов к следствию».

Напомним, в отношении вице-мэра СК по РБ расследует уголовное дело по неуплате налогов. Кроме того следователи возбудили уголовное дело по факту растраты федеральных средств на расселение аварийного жилья.

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