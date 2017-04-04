Вице-мэр Уфы Александр Филиппов прокомментировал обыск у себя дома
Сегодня мы уже сообщали об
Сегодня мы уже сообщали об
Заместитель градоначальника подтвердил факт действий правоохранительных органов, но считает их незаконными и собирается обжаловать.
— 3 апреля 2017 года около 22.00 часов следователь СК РФ, 6 оперативных сотрудников УЭБа, 4 бойца ОМОНа (итого 11 человек) подошли к моему дому, стали стучать в дверь. Дома находился мой сын, ученик 8 класса, который в это время готовился ложиться спать. Услышав стуки, мой сын подошел к входной двери дома и черед дверь сообщил, что дома никого нет. Он несовершеннолетний и потому дверь не откроет, после чего пошел на второй этаж, и оттуда услышал что
Каким образом сотрудники полиции проникли в дом, до сих пор остается загадкой, так как замки и дверь следов взлома не имеют. Сотрудники полиции не позволили даже ознакомиться с постановлением об обыске, в отсутствие меня и моей супруги, бесконтрольно, находились у меня дома более двух часов, отвлекали ребенка, после чего составили протокол о невозможности проведения обыска и удалились. Для чего, заведомо зная, что взрослых нет дома, нужно было предпринимать такие действия, с таким количеством сотрудников, за которыми понятые объективно не могли бы уследить? Я предполагаю, что ответ может быть только один — мне
Были ли
«Что-либо о якобы проведённом у меня дома сегодня обыске мне ничего не известно. Я с утра нахожусь на работе,
Напомним, в отношении