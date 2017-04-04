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14:27 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии депутаты республиканского парламента отчитались о доходах за 2016 год

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Депутаты Госсобрания Башкортостана предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

«В соответствии с действующим законодательством сведения не позднее 1 апреля представляются в Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Все депутаты уложились в установленные сроки», — рассказал агентству «Башинформ» Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По словам спикера регионального парламента, в течение месяца депутаты вправе представить уточненные сведения. До 1 июня данная информация будет размещена в открытом доступе на официальном сайте Законодательного Собрания.

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