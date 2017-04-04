Стало известно, за что казахстанцев могут лишить гражданства

Концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК» была обсуждена во вторник на заседании комиссии в Минюсте.

По информации заместителя министра юстиции Зауреш Баймолдиной, данный список не является окончательным и может быть изменен в ходе согласования в госорганах и обсуждения парламенте.

«Никто не дает гарантии, что все эти статьи так и останутся. Лишение гражданства, мы предполагаем, будет назначаться как дополнительное наказание, причем на альтернативной основе. Это означает, что суд, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, будет применять лишение гражданства, либо не применять», — предупредила она.

«Многие статьи связаны как раз с вооруженными военными действиями: статья 163 «Применение запрещенных средств и методов войны», статья 164 «Нарушение законов и обычаев войны», — сказала она на брифинге во вторник.

Также к списку относятся статья 168 «Геноцид», статья 169 «Экоцид», статья 170 «Наемничество» часть 2 и 4, статья 173 «Нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой» часть 2 и 3, статья 175 «Государственная измена».

«Статья 177 “Посягательство на жизнь первого президента РК Елбасы”, статья 178 “Посягательство на жизнь президента”, статья 179 “Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти, либо насильственное изменение конституционного строя республики” часть 3», — продолжила она.

В перечень вошли статья 180 «Сепаратистская деятельность» часть 3, статья 181 «Вооруженный мятеж» части 1 и 2, статья 182 «Создание, руководство эстремистской группой или участие в ее деятельности» часть 3.

Лишить гражданства могут за совершение преступлений по статье 184 «Диверсия», статье 255 часть 3 «Акт терроризма», статье 257 «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» части 1 и 3.

Также речь идет о статье 261 «Захват заложника» часть 3, статье 269 «Нападение на здание, сооружение, средство сообщения и связи или их захват» часть 3, статье 270 часть 3 «Угон, равно захват воздушного или водного судна, либо железнодорожного подвижного состава» и статье 455 «Сдача или оставление противнику средств ведения войны».

«Как видите, это наиболее такие виды преступлений, которые ведут за собой необратимые последствия, как для государства в целом, так и для больших групп населения, либо растительного, животного мира, либо для может быть и гибели одного человека, скажем, захват заложника. На данный момент, мы полагаем, по концепции будет 21 статья предусматриваться», — заключила Баймолдина.

Ранее министерство юстиции предложило лишать гражданства Казахстана за совершение ряда преступлений, наносящих тяжкий вред жизненно важным интересам республики.