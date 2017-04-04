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14:33 (мск), источник: УНИАН

Рада ввела единое правило пересечения перекрестков с круговым движением

Верховная Рада приняла закон о едином правиле пересечения перекрестков, где организовано круговое движение, согласно которому преимущество дается транспортным средствам уже двигающимся по кругу.

Источник: УНИАН

За принятие соответствующего закона № 4246 «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины “О дорожном движении” (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)» проголосовали 234 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Украины Михаил Папиев сообщил, докладывая по законопроекту, что этот документ вводит европейскую норму, которая действует во всех странах.

«Законопроектом дается преимущество в движении на перекрестке, где организовано круговое движение, транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу. К нам обращались с просьбой отменить советский принцип, когда главная дорога определялась тем маршрутом, которым первый секретарь обкома партии едет к своему дому», — сказал он.

Папиев отметил, что этот законопроект уменьшит аварийность на дорогах и упростит правила дорожного движения.

«Сейчас, когда водитель едет — знаков нет и нужно всматриваться, угадывать, где главная. Давайте сделаем европейское правило, и каждый человек будет знать, как пересекать перекресток с круговым движением», — отметил он.

Согласно пояснительной записке, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автомобильных дорогах, а в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, какими бы вводились единые правила пересечения транспортными средствами перекрестков, где организовано круговое движение.

Справка УНИАН. Согласно нынешним нормам, перекрестки с круговым движением не подвергаются регулировке и на них не предусмотрена установка светофоров. Приоритет движения в данном случае определяется дорожной разметкой и соответствующими знаками. Включение поворотов во время преодоления этого дорожного отрезка не является обязательным условием, а необходимость их использования целесообразна лишь в том случае, если водитель намерен совершить перестроение из одного ряда в другой.

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