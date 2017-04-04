Рада ввела единое правило пересечения перекрестков с круговым движением

За принятие соответствующего закона № 4246 «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины “О дорожном движении” (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)» проголосовали 234 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Украины Михаил Папиев сообщил, докладывая по законопроекту, что этот документ вводит европейскую норму, которая действует во всех странах.

Народный депутат Украины Михаил Папиев сообщил, докладывая по законопроекту, что этот документ вводит европейскую норму, которая действует во всех странах.

«Законопроектом дается преимущество в движении на перекрестке, где организовано круговое движение, транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу. К нам обращались с просьбой отменить советский принцип, когда главная дорога определялась тем маршрутом, которым первый секретарь обкома партии едет к своему дому», — сказал он.

Папиев отметил, что этот законопроект уменьшит аварийность на дорогах и упростит правила дорожного движения.

«Сейчас, когда водитель едет — знаков нет и нужно всматриваться, угадывать, где главная. Давайте сделаем европейское правило, и каждый человек будет знать, как пересекать перекресток с круговым движением», — отметил он.

Согласно пояснительной записке, сложная социально-экономическая ситуация в Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автомобильных дорогах, а в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, какими бы вводились единые правила пересечения транспортными средствами перекрестков, где организовано круговое движение.

Справка УНИАН. Согласно нынешним нормам, перекрестки с круговым движением не подвергаются регулировке и на них не предусмотрена установка светофоров. Приоритет движения в данном случае определяется дорожной разметкой и соответствующими знаками. Включение поворотов во время преодоления этого дорожного отрезка не является обязательным условием, а необходимость их использования целесообразна лишь в том случае, если водитель намерен совершить перестроение из одного ряда в другой.