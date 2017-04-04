Гребенщиков о своём выдвижении в мэры Омска: «Это взвешенное решение, а не личные амбиции»
Заместитель председателя областного правительства Станислав Гребенщиков рассказал, как принималось решение его выдвижения в градоначальники.
Заместитель председателя областного правительства Станислав Гребенщиков рассказал, как принималось решение его выдвижения в градоначальники.
4 апреля в комиссию по выборам мэра документы сдал
«Я решился не вдруг. Это действительно очень серьезное, взвешенное решение, а не удовлетворение
Вдаваться в подробности своей программы развития Омска Станислав Гребенщиков пока не стал, лишь коротко отметив, что программа очень серьёзная.
«Программа на самом деле очень серьёзная. Мне бы не хотелось предвосхищать ее пункты. Пусть комиссия работает, давайте мы будем поступательно двигаться к реализации задачи», — добавил Гребенщиков.
Утром 4 апреля документы в комиссию подал коллега Станислава Гребенщикова по областному правительству министр труда и соцразвития Владимир Куприянов. Возможно, два высокопоставленных чиновниках, имеющих большой опыт аппаратной работы станут лидерами мэрской гонки.
Напомним сегодня — крайний день подачи документов в комиссию по выборам мэра. На момент написания материала, свои документы подали 23 соискателя.