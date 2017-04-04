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14:47 (мск), источник: СуперОмск

Гребенщиков о своём выдвижении в мэры Омска: «Это взвешенное решение, а не личные амбиции»

Заместитель председателя областного правительства Станислав Гребенщиков рассказал, как принималось решение его выдвижения в градоначальники.

4 апреля в комиссию по выборам мэра документы сдал вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Пройдя все протокольные процедуры по сдаче документов, высокопоставленный чиновник рассказал журналистам о мотивах своего выдвижения. По словам чиновника, решение было не спонтанным.

«Я решился не вдруг. Это действительно очень серьезное, взвешенное решение, а не удовлетворение каких-то личных амбиций. Оно принималось с учётом большого мнения коллективов и предприятий, в которых я длительное время работал. Я действительно свою жизнь посвятил строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Конечно, лидерами по просьбам моего выдвижения были именно представители этой отрасли. И, конечно же, было одобрение губернатора Омской области Виктора Назарова. Повторюсь, это не спонтанное решение, это глубоко продуманный шаг. Все остальное будет в руках комиссии и горсовета», — заявил журналистам Гребенщиков.

Вдаваться в подробности своей программы развития Омска Станислав Гребенщиков пока не стал, лишь коротко отметив, что программа очень серьёзная.

«Программа на самом деле очень серьёзная. Мне бы не хотелось предвосхищать ее пункты. Пусть комиссия работает, давайте мы будем поступательно двигаться к реализации задачи», — добавил Гребенщиков.

Утром 4 апреля документы в комиссию подал коллега Станислава Гребенщикова по областному правительству министр труда и соцразвития Владимир Куприянов. Возможно, два высокопоставленных чиновниках, имеющих большой опыт аппаратной работы станут лидерами мэрской гонки.

Напомним сегодня — крайний день подачи документов в комиссию по выборам мэра. На момент написания материала, свои документы подали 23 соискателя.

Комментарии
1
Alexandr Shirochenko
Уйдет Двораковский, придет он и так же будут отписки на обращения людей и кражи с ремонтов и строительств чего-либо. Здесь не только вина мэра и краж даже - воруют не только в Омске, но и во всех регионах страны т.к. в одной стране живем, а проблема в том, что Омск закатывается и нищает-оттого и люди уезжают отсюда с образованием кто и в основном молодежь т.к. не видят здесь перспектив и дальнейшего развития региона с его самыми низкими зарплатами по Сибири и безработицей - ведь ничего не производим, а живем только торговлей впаривая друг-другу, а дальше все будет только хуже и люди не понимая будут дальше хайть мера как Шрейдера, Двораковского, пришедшего после него, так же будет и с будущим мэром, кем бы он не был!..
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