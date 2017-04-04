Путин поручил «догнать» график строек Универсиады за три месяца

Президент России Владимир Путин поручил правительству Красноярского края до 1 июля ликвидировать отставание по подготовке объектов Универсиады-2019.

Напомним, 1 марта на совещании в Красноярске Путин указал на отставание от 2 до 4 месяцев в строительстве и проектировании 12 объектов Универсиады. Президент потребовал нагнать сроки и не допускать опозданий впредь.

3 апреля глава государства подписал перечень поручений по итогам мартовского совещания. Одно из них адресовано правительству Красноярского края: «Принять меры по ликвидации отставания от установленных сроков работ по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске». Ответственным за его исполнение в срок до 1 июля указан губернатор Виктор Толоконский.