Трамп ограничил въезд в США зарубежных ИТ-аутсорсеров
Айтишникам теперь будет сложнее эмигрировать в США. Власти ужесточили программу получения визы H-1B.
Айтишникам теперь будет сложнее эмигрировать в США. Власти ужесточили программу получения визы H-1B.
Белый дом представил целый комплекс мер, направленных на ограничение притока высококвалифицированных кадров
Усложнился процесс получения виз H-1B, которыми пользуются многие
«Ужесточение требований — шаг в правильном направлении. Вам придётся привести убедительные аргументы, чтобы доказать потребность в конкретном специалисте», — отмечает профессор Говардского университета Рон Хира, который занимается исследованиями программы H-1B.
Нынешнее правительство США считает компании, которые специализируются на аутсорсинге
После обнародования меморандума стоимость акций крупнейших
После обнародования меморандума стоимость акций крупнейших
Американская технологическая индустрия уже не первый год испытывает дефицит инженерных кадров, который
Визовая программа H-1B создавалась для упрощения найма иностранных специалистов при отсутствии аналогичных по навыкам