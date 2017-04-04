Думский комитет рекомендовал принять поправки к избирательному законодательству

Они предусматривают, в частности, отказ от открепительных удостоверений и перенос президентских выборов на 18 марта.

Как сообщал «Ъ», пакет поправок внесли сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Предполагается, что заявление можно будет подать в избирком по месту пребывания или через портал госуслуг. При этом за злоупотребление предоставляемым правом налагаются штрафы — за неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию такого голосования предлагается установить штраф в 30 тыс. руб.

Изменения также упрощают работу наблюдателей. Сейчас каждая партия обязана не позже чем за три дня до голосования сообщить территориальному избиркому личные данные наблюдателя, а также избирательный участок, на котором он будет работать. Авторы законопроекта предлагают отменить трехдневный срок.

Сейчас избирательный участок охватывает не более 3 тыс. избирателей. Авторы проекта предлагают норму, по которой максимальная численность избирателей на участке может быть уменьшена до 1,5 тыс. человек. В каких случаях максимум может быть снижен, не указано.

Уточняют авторы законопроектов список оснований, по которым ЦИК может отказать в регистрации кандидата в президенты.

Пакет поправок корректирует временной отрезок, на который может переноситься дата выборов президента РФ. В случае его принятия выборы главы государства в 2018 году могут быть назначены на 18 марта, годовщину вхождения в состав России Крыма и Севастополя.

Екатерина Гробман