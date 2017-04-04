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15:45 (мск), источник: РБК

В Минобороны опровергли нанесение удара по Хан-Шейхуну в Сирии

Министерство обороны России опровергло нанесение ударов российскими ВКС по населенному пункту Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, в результате которых погибли 58 человек. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Британское агентство Reuters, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости — британскую “Обсерваторию прав человека в Сирии”, ничего об этом не заявлявшую», — отметили в Минобороны.

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Во вторник, 4 апреля, в сирийской провинции Идлиб в городе Хан-Шейхуне жертвами предполагаемой химической атаки стали по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей. Об этом сообщают источники в медицинских службах и активисты, передает Сирийский центр мониторинга по правам человека, базирующийся в Лондоне. По их данным, на город сбрасывали бомбы, которые были начинены предположительно газом, вызывающим удушение. В результате атаки многие люди задыхались и падали в обморок и у некоторых из пострадавших изо рта шла пена, передает Reuters со ссылкой на правозащитников.

По данным правозащитников, атака была осуществлена сирийским правительством или «российскими истребителями», отмечает агентство. Дамаск отрицает причастность своих военных к химической атаке, он завил, что правительственные войска «не использовали и не используют» химическое оружие, как «в прошлом, так и в будущем».

Комментарии
2
Adriano
Ты его так испугал, что у него коленки просто трясутся.
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perplexed
первоисточник этой новости — британскую “Обсерваторию прав человека в Сирии”, ничего об этом не заявлявшую
----------------
так первоисточник или не заявлявшую. Перепуганый конашенков совсем запутался.
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