В Минобороны опровергли нанесение удара по Хан-Шейхуну в Сирии
Министерство обороны России опровергло нанесение ударов российскими ВКС по населенному пункту
Министерство обороны России опровергло нанесение ударов российскими ВКС по населенному пункту
«Британское агентство Reuters, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами
Во вторник, 4 апреля, в сирийской провинции Идлиб в городе
По данным правозащитников, атака была осуществлена сирийским правительством или «российскими истребителями», отмечает агентство. Дамаск отрицает причастность своих военных к химической атаке, он завил, что правительственные войска «не использовали и не используют» химическое оружие, как «в прошлом, так и в будущем».
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так первоисточник или не заявлявшую. Перепуганый конашенков совсем запутался.