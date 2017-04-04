В Минобороны опровергли нанесение удара по Хан-Шейхуну в Сирии

Во вторник, 4 апреля, в сирийской провинции Идлиб в городе Хан-Шейхуне жертвами предполагаемой химической атаки стали по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей. Об этом сообщают источники в медицинских службах и активисты, передает Сирийский центр мониторинга по правам человека, базирующийся в Лондоне. По их данным, на город сбрасывали бомбы, которые были начинены предположительно газом, вызывающим удушение. В результате атаки многие люди задыхались и падали в обморок и у некоторых из пострадавших изо рта шла пена, передает Reuters со ссылкой на правозащитников.



По данным правозащитников, атака была осуществлена сирийским правительством или «российскими истребителями», отмечает агентство. Дамаск отрицает причастность своих военных к химической атаке, он завил, что правительственные войска «не использовали и не используют» химическое оружие, как «в прошлом, так и в будущем».