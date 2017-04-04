Рустэм Хамитов: «От уровня развития экономики зависит решительно всё»

Руководитель республики отметил особую роль и статус Минэкономразвития в системе органов власти. Министерство отвечает за инвестиционный климат, внешнеэкономическую деятельность, административную реформу, качество государственных, муниципальных услуг, развитие конкуренции, занимается подготовкой аналитических докладов и базовых для Правительства документов — от ежегодного прогноза до Стратегии развития республики.

— Экономика — это базис и надстройка нашего общества. От уровня развития экономики зависит решительно всё, в том числе общественно-политическая ситуация в стране и субъектах. Очевидно, что нужен рост экономики, — сказал Рустэм Хамитов. — Рост экономики республики, на мой взгляд, будет сопряжён, прежде всего, с инвестициями в любых формах и любых направлениях; во-вторых — с развитием малого, среднего бизнеса, формированием инновационной среды, то есть с привлечением всего нового, нестандартного, неординарного; и, в-третьих — с развитием человеческого капитала.

Глава региона подчеркнул, что, несмотря на хорошие валовые показатели, удельные показатели экономики Башкортостана на душу населения, как правило, средние. Поэтому усилия всех органов государственной власти должны быть направлены на то, чтобы вывести республику из этого положения.

— Мы говорили об инвестициях. Прошлый год мы завершили неплохо — 104,2 процента по отношению к уровню 2015 года. Это существенно выше, чем в среднем по стране. Это лидерская цифра в Приволжском федеральном округе, — сообщил Рустэм Хамитов. — Основной прирост инвестиций нам дали крупные промышленные предприятия, немного — средний и малый бизнес. И почти ничего мы не имеем в сельской местности. Мы понимаем, что без инвестиций не будет завтрашнего дня. Привлечение инвестиций на любых условиях является нашей с вами сверхзадачей. И в этом плане мы должны работать не покладая рук.

Успешная работа в этом направлении, по словам руководителя республики, позволит предотвратить отток человеческого капитала из региона и создать новые рабочие места. В сельской местности решению этих вопросов может способствовать развитие кооперации.

— Министерство экономического развития ещё раз должно осмысливать наши позиции с точки зрения работы с населением, людьми, вовлечения людей в экономическую жизнь, формирования благоприятной экономической среды, понятной для всех людей. Не только для предпринимателей, частного бизнеса, олигархов, а для всех людей. Чтобы человек чувствовал себя в этой жизни достаточно свободным с точки зрения реализации своих возможностей, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Вы меня не переубедите, что экономика начинается там, где тонны и гектары. Нет, она начинается с человека.