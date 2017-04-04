Мэр Новосибирска задал горожанам вопрос про локоть
НОВОСИБИРСК, 4 апреля, РИА ФедералПресс. К Фестивалю математики Новосибирский планетарий выпустил
НОВОСИБИРСК, 4 апреля, РИА ФедералПресс. К Фестивалю математики Новосибирский планетарий выпустил
В 11-минутном ролике десять известных жителей Новосибирска задали по вопросу для любителей математики, сообщают «Новосибирские новости». На раздумья давалось 30 секунд.
Вопросы задавали директор Новосибирской филармонии Махамедин Бейбит, директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, начальник областного ГИБДД Сергей Штельмах и другие известные горожане.
Последний вопрос задал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он спросил, как называлась старинная русская мера длины, равная примерно 54 сантиметрам. Правильный ответ на вопрос мэра — локоть.