Президент РТ оценил объекты реконструкции в историческом центре Казани

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил очередной обход исторического центра Казани. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Лидер республики осмотрел объект культурного наследия республиканского значения на Большой Красной, 10 под названием «Жилой дом 1840 года». Двухэтажный особняк воссоздан инвестором ООО «Белый медведь». Историко-архивные изыскания при подготовке проекта помогли выявить не публиковавшиеся ранее архивные материалы и в полном соответствии с историческими параметрами и характеристиками восстановить здание. Рустам Минниханов осмотрел здание как снаружи, так и внутри, ознакомившись с анфиладной планировкой.

«Дом был в окружении Богородицкого (монастыря). Это вид со Спасской башни, этот же вид 70-го года. Он был построен в 1840 году на месте дома, где жил городской голова», — пояснила Рустаму Минниханову историю дома научный руководитель проекта реставрации, старший преподаватель кафедры градостроения КГАСУ Фарида Забирова.

Главный дом и территория, включавшая в себя флигель и комплекс дворовых построек восстановленного объекта, были заложены по проекту архитектора Фомы Петонди. Дом был утрачен в 2005 году после расселения, в 2013 — 2016 годах велось проектирование и воссоздание утраченного объекта.

Кроме того, инвесторы выступают с предложением воссоздать по архивному генплану, историческим фотографиям и проектам существовавшие некогда рядом с особняком флигели и дома с порядковыми номерами 8, 6 и 4. Особого внимания преображение улицы Большая Красная заслуживает в связи непосредственным соседством Казанского Богородицкого собора.

Затем лидер республики осмотрел комплекс объектов в границах улиц Рахматуллина, Кави Наджми, Профсоюзная и Мусы Джалиля. Здесь расположены: дом, в котором родился и жил Николай Бауман (объект федерального значения), Дом Пискунова (объект республиканского значения), здание гостиницы Дворянского собрания XVIII века (объект культурного наследия федерального значения) и другие исторические здания. Все они в аварийном состоянии — без стен, крыши, перекрытий и т. д. и нуждаются в срочных противоаварийных работах. Обследование выявило, что часть конструкций фундаментов имеет критические дефекты и повреждения, нуждающиеся в устранении и усилении оснований.

Рустам Минниханов отметил, что осматривает эти объекты уже в четвертый раз, но до сих пор не найдено решения о дальнейших действиях на этих объектах.

Однако он подчеркнул, что решение необходимо найти, иначе здания будут разрушены полностью. По его словам, реставрационные работы требуют серьезных финансовых средств, и ни один из инвесторов пока не взялся за эти объекты, несмотря на то, что предложения и даже проекты от инвесторов поступали и были рассмотрены (в частности, проект от компании «Ак Барс Девелопмент» в 2012 году).

«Надо принимать решение, или он (исторический квартал — прим. Т-и) разрушится, и мы потом снесем федеральный памятник. Пусть возьмет кто-нибудь — никто не возьмет. Давайте примем решение — оставим основное, сохраним облик», — сказал Президент РТ.

Компании «Ак Барс Девелопмент» совместно с Министерством культуры РТ Рустам Минниханов поручил в течение месяца проработать вариант приспособления этого квартала под жилые дома и офисные помещения, но с учетом сохранения объектов культурного наследия и возможности их реконструкции.