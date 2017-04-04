Президент РТ оценил объекты реконструкции в историческом центре Казани
Рустам Минниханов осмотрел восстановленный дом городского головы, квартал Дворянского собрания и оценил проектное предложение здания на Волкова.
Рустам Минниханов осмотрел восстановленный дом городского головы, квартал Дворянского собрания и оценил проектное предложение здания на Волкова.
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов совершил очередной обход исторического центра Казани. Об этом сообщает
Лидер республики осмотрел объект культурного наследия республиканского значения на Большой Красной, 10 под названием «Жилой дом 1840 года». Двухэтажный особняк воссоздан инвестором ООО «Белый медведь».
«Дом был в окружении Богородицкого (монастыря). Это вид со Спасской башни, этот же вид 70-го года. Он был построен в 1840 году на месте дома, где жил городской голова», — пояснила Рустаму Минниханову историю дома научный руководитель проекта реставрации, старший преподаватель кафедры градостроения КГАСУ Фарида Забирова.
Главный дом и территория, включавшая в себя флигель и комплекс дворовых построек восстановленного объекта, были заложены по проекту архитектора Фомы Петонди. Дом был утрачен в 2005 году после расселения, в 2013 — 2016 годах велось проектирование и воссоздание утраченного объекта.
Кроме того, инвесторы выступают с предложением воссоздать по архивному генплану, историческим фотографиям и проектам существовавшие некогда рядом с особняком флигели и дома с порядковыми номерами 8, 6 и 4. Особого внимания преображение улицы Большая Красная заслуживает в связи непосредственным соседством Казанского Богородицкого собора.
Затем лидер республики осмотрел комплекс объектов в границах улиц Рахматуллина, Кави Наджми, Профсоюзная и Мусы Джалиля. Здесь расположены: дом, в котором родился и жил Николай Бауман (объект федерального значения), Дом Пискунова (объект республиканского значения), здание гостиницы Дворянского собрания XVIII века (объект культурного наследия федерального значения) и другие исторические здания. Все они в аварийном состоянии — без стен, крыши, перекрытий
Рустам Минниханов отметил, что осматривает эти объекты уже в четвертый раз, но до сих пор не найдено решения о дальнейших действиях на этих объектах.
Однако он подчеркнул, что решение необходимо найти, иначе здания будут разрушены полностью. По его словам, реставрационные работы требуют серьезных финансовых средств, и ни один из инвесторов пока не взялся за эти объекты, несмотря на то, что предложения и даже проекты от инвесторов поступали и были рассмотрены (в частности, проект от компании «Ак Барс Девелопмент» в 2012 году).
«Надо принимать решение, или он (исторический квартал — прим. Т-и) разрушится, и мы потом снесем федеральный памятник. Пусть возьмет
Компании «Ак Барс Девелопмент» совместно с Министерством культуры РТ Рустам Минниханов поручил в течение месяца проработать вариант приспособления этого квартала под жилые дома и офисные помещения, но с учетом сохранения объектов культурного наследия и возможности их реконструкции.
Третьим объектом осмотра стал проект застройки на Волкова, 71/73. Напомним, предыдущий вариант административного здания был отклонен Президентом РТ во время декабрьского осмотра исторического центра Казани