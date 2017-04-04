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16:07 (мск), источник: РБК

Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии до сентября

Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Ранее о том, что Бречалов будет назначен новым главой Удмуртии, сообщали источники РБК.

Сегодня днем президентским указом Александр Соловьев, прежде занимающий должность главы Удмуртской республики, был освобожден от должности в связи с утратой доверия, говорится на сайте Кремля.

«В связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Президент предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня в отношении Александра Соловьёва Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в получении взяток.

Что известно об Александре Бречалове

Александр Бречалов родился в 1973 году в поселке Тлюстенхабль Адыгейской автономной области. Окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко, а затем Московскую государственную юридическую академию. В 2012 году стал президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Через год — сопредседателем Центрального штаба ОНФ.

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В 2014 году став секретарем Общественной палаты Александр Бречалов представил президенту доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества в России. Отмечалась необходимость развития СМИ как института гражданского общества.

В 2015 году по инициативе Бречалова Общественная палата запустила проект «Перспектива», целью которого было выявление лидеров общественного мнения и поиск активных граждан в российских регионах.

В мае 2016 года Александры Бренчалов призывал граждан принять участие в праймериз «Единой России», что вызвало негативные отклики. В частности Бывший член Общественной палаты Елена Лукьянова обращала внимание, что агитация за участие в праймериз политической партии противоречит Кодексу этики членов Общественной палаты.

В декабре 2016 года правозащитники на встрече Владимира Путина с советом по правам человека жаловались президенту на Общественную палату, возглавляемую Бречаловым на нарушение регламента при формировании Общественных наблюдательных комиссий.

В феврале 2017 года при формировании нового состава Общественной палаты Александр Бречалов не вошел в список 40 граждан, которым было отправлено предложение Президента России о вхождении в состав Палаты. При этом он заявил, что «отсутствие приглашения от президента он расценивает как необходимую ротацию руководства палаты».

Входит в совет при президенте по противодействию коррупции, в совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, экспертный совет при правительстве и наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив. Член совета директоров Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Комментарии
8
worldsouvenir
посидел годик в онф вот и губернатор уже готов ...))
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Владимир *****
И этот проворуется,,,уверен на 100%...Все,кого Путин назначает - воры госмасштаба!
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КотПтичкин
Сколько надо засечь времени ,год или полтора ,чтобы этот очередной путинский ставленник попался на взятке???
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