Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии до сентября

Ранее о том, что Бречалов будет назначен новым главой Удмуртии, сообщали источники РБК.



Сегодня днем президентским указом Александр Соловьев, прежде занимающий должность главы Удмуртской республики, был освобожден от должности в связи с утратой доверия, говорится на сайте Кремля.



«В связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Президент предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии», — говорится в сообщении.



Ранее сегодня в отношении Александра Соловьёва Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в получении взяток.



Что известно об Александре Бречалове

Александр Бречалов родился в 1973 году в поселке Тлюстенхабль Адыгейской автономной области. Окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко, а затем Московскую государственную юридическую академию. В 2012 году стал президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Через год — сопредседателем Центрального штаба ОНФ.

