Путин назначил Александра Бречалова главой Удмуртии до сентября
Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии, об этом сообщил
Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии, об этом сообщил
Владимир Путин назначил секретаря Общественной палаты Александра Бречалова исполняющим обязанности главы Удмуртии, об этом сообщил
Ранее о том, что Бречалов будет назначен новым главой Удмуртии, сообщали источники РБК.
Сегодня днем президентским указом Александр Соловьев, прежде занимающий должность главы Удмуртской республики, был освобожден от должности в связи с утратой доверия, говорится на сайте Кремля.
«В связи с ранее принятым решением об отрешении от должности в связи с утратой доверия прежнего главы республики Александра Соловьёва Президент предложил Александру Бречалову занять должность исполняющего обязанности главы Удмуртии», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня в отношении Александра Соловьёва Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в получении взяток.
Что известно об Александре Бречалове
Александр Бречалов родился в 1973 году в поселке Тлюстенхабль Адыгейской автономной области. Окончил Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко, а затем Московскую государственную юридическую академию. В 2012 году стал президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Через год — сопредседателем Центрального штаба ОНФ.
В 2014 году став секретарем Общественной палаты Александр Бречалов представил президенту доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества в России. Отмечалась необходимость развития СМИ как института гражданского общества.
В 2015 году по инициативе Бречалова Общественная палата запустила проект «Перспектива», целью которого было выявление лидеров общественного мнения и поиск активных граждан в российских регионах.
В мае 2016 года Александры Бренчалов призывал граждан принять участие в праймериз «Единой России», что вызвало негативные отклики. В частности Бывший член Общественной палаты Елена Лукьянова обращала внимание, что агитация за участие в праймериз политической партии противоречит Кодексу этики членов Общественной палаты.
В декабре 2016 года правозащитники на встрече Владимира Путина с советом по правам человека жаловались президенту на Общественную палату, возглавляемую Бречаловым на нарушение регламента при формировании Общественных наблюдательных комиссий.
В феврале 2017 года при формировании нового состава Общественной палаты Александр Бречалов не вошел в список 40 граждан, которым было отправлено предложение Президента России о вхождении в состав Палаты. При этом он заявил, что «отсутствие приглашения от президента он расценивает как необходимую ротацию руководства палаты».
Входит в совет при президенте по противодействию коррупции, в совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, экспертный совет при правительстве и наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив. Член совета директоров Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Всероссийского центра изучения общественного мнения.