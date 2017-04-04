Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Две трети случаев рака объяснили невезением
Опубликованы фотографии работы экспертов во взорванном вагоне
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: жительница Петербурга пыталась предупредить об угрозе взрыва
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
Фото Высоцкой и Кончаловского произвело фурор в Сети
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло
Берлин не сочувствует Петербургу: СМИ о причинах
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Последствия циклона «Дебби»
9Индуистский Новый год
16:22 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Федор Дерека назначен министром сельского хозяйства Кубани

Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности стал Федор Дерека. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Федор Дерека родился 4 февраля 1977 года в станице Павловской Кубани. Он окончил Кубанский Государственный аграрный университет, в 2009 году получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
Взрыв в метро: опубликованы фото предполагаемого смертника
Умер от рака звезда "Джентльмен-шоу" и "Ликвидации"
СК назвал имя предполагаемого исполнителя теракта в Петербурге
Медведев ответил на обвинения в коррупции
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин назначил Александра Бречалова врио главы Удмуртии
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Комитет Госдумы одобрил поправки о переносе выборов президента
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь