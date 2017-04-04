Федор Дерека назначен министром сельского хозяйства Кубани

На Кубани министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности стал Федор Дерека. Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Федор Дерека родился 4 февраля 1977 года в станице Павловской Кубани. Он окончил Кубанский Государственный аграрный университет, в 2009 году получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.