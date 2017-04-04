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16:25 (мск), источник: ТАСС

Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» якобы собранный на него компромат

Премьер считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы.

Источник: AP 2017

ТАМБОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей.

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«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в интернете.

Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» якобы собранный на него компромат, премьер считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы.

Инициатора акций протеста премьер-министр назвал «судимым персонажем», который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей. Медведев заявил, что продолжает работать на своем посту, несмотря на нападки и провокации.

Комментарии
15
Падший Ангел
Да ба, решился. Святой совсем. Святее только Путин!
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Елена
Если такой честный то подай в суд и отстаивай свою честность, что слабо??? А неделю то почему молчал? Все подчищал?
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ki762
Про "чушь" это круто ;-), а можно немного конкретнее, по пунктам? Да какие бы небыли цели! Мне плевать кто что хочет. Это как с хакерами и американскими выборами: взломали не хорошо, но отвечать то надо по существу. А отвечать по существу у клоуна кишка тонка.
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