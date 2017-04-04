Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» якобы собранный на него компромат
Премьер считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы.
Премьер считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы.
ТАМБОВ, 4 апреля. /ТАСС/.
«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в интернете.
Медведев назвал «чушью и
Инициатора акций протеста