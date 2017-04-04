ТАМБОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто стремиться достичь своих политических целей.

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«Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», — сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения в интернете.

Медведев назвал «чушью и какими-то бумажками» якобы собранный на него компромат, премьер считает, что за этим стоит стремление вытащить людей на улицы.