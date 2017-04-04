Нижегородское правительство готово вернуться к вопросу преобразования Павловского района в г.о. при желании муниципалитета

Правительство Нижегородской области готово вернуться к вопросу преобразования Павловского района в городской округ при желании муниципалитета. Об этом сообщила замдиректора департамента государственно-правового департамента области Наталья Перкалева на заседании круглого стола на тему: «Территориальная организация местного самоуправления: опыт укрупнений муниципальных образований», который прошел в НИУ РАНХиГС 4 апреля 2017 года.

Она отметила, что с 2009 года в регионе было создано девять городских округов, 662 муниципальных образования преобразованы в 388. «Тогда мы объединили 203 сельских поселения. Правительство никак не подталкивало к этому. Мы ждали инициативы с мест. Так, к примеру, в Сокольском районе было создано три новых сельских поселения, а в Уренском районе — преобразований не было вообще. Не поддержали предложение о создании городского округа в городе Кстово, частично поддержали в Балахне. При этом отмечу, что управляемость территорий городских округов повысилась», — добавила она.

По мнению замдиректора департамента, положительным моментом создания городских округов является, в частности, сокращение числа представительных органов власти до одного. «Так в Выксе после преобразования района в городской округ расходы на муниципальные выборы уменьшились с 1 млн рублей до 94 тысяч рублей», — подчеркнула Перкалева.

«Как сейчас пойдут дела, после внесения изменений в закон об МСУ, пока сказать сложно. Возможно в 2017 году, если какой-то из муниципалитетов созреет, мы к преобразованию вернемся. Ранее выражал желание Павловский район. Если не расхотел — попробуем реализовать», — подытожила она.

Напомним, 3 апреля Владимир Путин подписал закон об отмене референдумов граждан по вопросам преобразования в городские округа. Если раньше жители выражали свое согласие или несогласие с тем, чтобы их территории были преобразованы в городские округа, всеобщим голосованием на референдуме, теперь за них решать будут региональные власти с согласия местных депутатов.