Порошенко о сроках отставки Гонтаревой: когда-то уйдет

Об этом сообщили участники заседания пропрезидентской фракции, передает 112.ua.

В частности, отвечая на вопрос, глава государства сказал, что «Гонтарева уйдет в отставку. Когда-то».

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ со ссылкой на Луценко появились публикации о том, что Гонтарева написала заявление об отставке. В пресс-службе НБУ эту информацию опровергли.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.