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17:17 (мск), источник: ЮГА.ру

Евгений Первышов: В 2017 году «Аврору» не отремонтируют

Мэр Краснодара сообщил о том, что в 2017 году ремонтные работы в кинотеатре «Аврора» не закончатся.

Источник: ЮГА.ру

Глава Краснодара уточнил, что в 2017 году будет расторгнут контракт с действующим подрядчиком.

«То, в каком состоянии сейчас находится “Аврора”, лучше всего доказывает, что такой подрядчик нам не нужен», — подчеркнул мэр.

«Чтобы “завести” на объект нового, нам необходимо официально расторгнуть заключенный в прежние годы контракт. Это достаточно сложная процедура. Конечно, можно годами судиться, но этот вариант нас не устраивает, так как мы хотим найти решение вопроса и сделать так, чтобы знаковый объект для Краснодара приобрел должный облик», — сказал Евгений Первышов.

По словам главы города, никаких проектов по размещению ресторана на крыше кинотеатра не рассматривалось и не будет рассматриваться, так как «Аврора» является значимым и важным для города объектом, а также памятником архитектуры.

Мэр подчеркнул, что на наружные ремонтные работы сегодня требуется около 300 млн рублей.

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